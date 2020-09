Via libera a mille spettatori per tutte le competizioni all'aperto (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - "Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport". Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanile e lo sport, Vincenzo Spadafora commentando la decisione del CTS presa a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato audito il Capo Dipartimento per lo Sport. "Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per ... Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - "Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assisterelesportive che si terranno all'e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport". Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanile e lo sport, Vincenzo Spadafora commentando la decisione del CTS presa a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato audito il Capo Dipartimento per lo Sport. "Auspico il più rapido compimento dile azioni necessarie per ...

