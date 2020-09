Ufficiale | Imolese | arriva Cerretti dallo Spezia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Cristianlascia loe va all’. Difensore classe 2001,si trasferisce in prestito. Ecco il comunicato della sua nuova suadra: “L’Calcio 1919 è lieta di annunciare la definizione dell’accordo di trasferimento con il giocatore Cristian, classe 2001 in prestito, ed il suo inserimento con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021. Difensore centrale cresciuto nel settore giovanile delloè al debutto tra i professionisti dopo aver guadagnato, grazie ad un costante processo di valorizzazione tecnica, i galloni di ...

Inizierà ufficialmente il 4 ottobre la nuova stagione delle Biancorosse Piacenza, impegnate anche quest’anno in Eccellenza. Si parte con la Coppa, mentre il 18 ottobre è fissato il fischio d’inizio de ...Sarà ancora girone B per l’Imolese, che ieri ha visto ufficialmente il proprio inserimento nella composizione della serie C 2020-21. I rossoblù – e questa non era una sorpresa – sono stati nuovamente ...Era nell’aria e adesso è anche ufficiale: il Perugia è stato inserito nel girone ... Sono Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, ...