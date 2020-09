Ue fissa soglia limite per i rifiuti marini sulle spiagge (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Ue ha fissato, in vista del "World CleanUp Day" di domani, 19 settembre, un valore soglia dei rifiuti marini che potranno essere presenti lungo le spiagge e le coste europee, in modo che siano mantenute pulite, restando sotto questo limite. Gli esperti degli Stati membri hanno concordato che una spiaggia dovrà contenere meno di 20 rifiuti ogni 100 metri di costa per rimanere sotto la soglia. Secondo Virginijus Sinkevicius, Commissario europeo all'Ambiente, "questo accordo è un segno che abbiamo intensificato la nostra lotta contro i rifiuti sulle nostre spiagge e coste, con benefici per il nostro ambiente, per la nostra 'blue economy' e per tutti noi".Così, ha continuato il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Ue hato, in vista del "World CleanUp Day" di domani, 19 settembre, un valoredeiche potranno essere presenti lungo lee le coste europee, in modo che siano mantenute pulite, restando sotto questo. Gli esperti degli Stati membri hanno concordato che una spiaggia dovrà contenere meno di 20ogni 100 metri di costa per rimanere sotto la. Secondo Virginijus Sinkevicius, Commissario europeo all'Ambiente, "questo accordo è un segno che abbiamo intensificato la nostra lotta contro inostree coste, con benefici per il nostro ambiente, per la nostra 'blue economy' e per tutti noi".Così, ha continuato il ...

MarioRo22315926 : RT @ansa_ambiente: L’#UnioneEuropea fissa la soglia per mantenere pulite le #spiagge europee. Il valore limite, meno di 20 #rifiuti ogni 10… - AntonellaStara3 : RT @ansa_ambiente: L’#UnioneEuropea fissa la soglia per mantenere pulite le #spiagge europee. Il valore limite, meno di 20 #rifiuti ogni 10… - tore_sanna : RT @ansa_ambiente: L’#UnioneEuropea fissa la soglia per mantenere pulite le #spiagge europee. Il valore limite, meno di 20 #rifiuti ogni 10… - ansa_ambiente : L’#UnioneEuropea fissa la soglia per mantenere pulite le #spiagge europee. Il valore limite, meno di 20 #rifiuti og… - UnitedPlanetFe1 : @Keynesblog @VisonaNicola Quindi siccome abbiamo i vaccini (non obbligatori, ahimè) i 6000 morti sono una soglia ac… -

Ultime Notizie dalla rete : fissa soglia Ue fissa soglia limite per i rifiuti marini sulle spiagge askanews Ue fissa soglia limite per i rifiuti marini sulle spiagge

L’Ue ha fissato, in vista del “World CleanUp Day” di domani, 19 settembre, un valore soglia dei rifiuti marini che potranno essere presenti lungo le spiagge e le coste europee, in modo che siano ...

Covid, nell'Isola indice Rt a 0,82. Cinque regioni sopra la soglia di guardia

In Sardegna l'indice Rt scende a 0,88, dopo il picco fatto registrare nella prima settimana di settembre, quando l'indice di trasmissibilità del contagio da coronavirus era salito ben oltre la soglia ...

Ambiente: Ue adotta soglia comune per spiagge e mari puliti

(ANSA) - BRUXELLES, 18 SET - Meno di 20 rifiuti ogni 100 metri di costa: è questa la soglia fissata a livello Ue per mantenere pulite le spiagge europee. Il valore limite nasce nell'ambito della diret ...

L’Ue ha fissato, in vista del “World CleanUp Day” di domani, 19 settembre, un valore soglia dei rifiuti marini che potranno essere presenti lungo le spiagge e le coste europee, in modo che siano ...In Sardegna l'indice Rt scende a 0,88, dopo il picco fatto registrare nella prima settimana di settembre, quando l'indice di trasmissibilità del contagio da coronavirus era salito ben oltre la soglia ...(ANSA) - BRUXELLES, 18 SET - Meno di 20 rifiuti ogni 100 metri di costa: è questa la soglia fissata a livello Ue per mantenere pulite le spiagge europee. Il valore limite nasce nell'ambito della diret ...