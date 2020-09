Tragedia a Strembo | scivola sul sentiero e precipita | trovata morta

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Strembo

Tragedia nei boschi sopra a Strembo, in val Rendena: una donna bresciana di 71 anni è morta dopo essere precipitata da un sentiero mentre cercava funghi. Il marito, per cercare di raggiungerla è caduto e si è ferito gravemente.