Stefano De Martino ha comprato un cagnolino per Santiago

Novella_2000 : L’imbarazzante incontro tra Stefano, Cecilia e Ignazio: la Rodriguez evita l’ex cognato (FOTO) - StraNotizie : Cecilia Rodriguez e Ignazio incontrano Stefano De martino, lei non lo saluta: le foto - MisSunshine___ : L'ho detto così tante volte che ora anche mia sorella canta 'MALANDRINO, STEFANO DE MARTINO' - MisSunshine___ : Quando parte Achille Lauro con 'MALANDRINO' io faccio sempre seguito con 'STEFANO DE MARTINO' - zazoomblog : Cecilia Rodriguez ignora Stefano De Martino solo Ignazio Moser lo saluta (FOTO) - #Cecilia #Rodriguez #ignora… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Una nuova ripartenza per Stefano De Martino. Dopo aver lasciato la casa che condivideva con Belen Rodriguez in zona Brera a Milano, il ballerino ha arredato di tutto punto un elegante appartamento da ...Per caso Cecilia Rodriguez ha incontrato Stefano De Martino in un locale di Milano, e a quanto pare non gli avrebbe rivolto neanche un cenno di saluto. Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez la stor ...Patrick George Zaky, è uno studente egiziano dell'Università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio al Cairo. La mattina del 7 febbraio, in base a quanto riferito dai suoi avvocati, agenti dell’Ag ...