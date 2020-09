Serie A e Formula 1, l’Emilia Romagna apre gli stadi e l’autodromo di Imola (Di venerdì 18 settembre 2020) BOLOGNA – Stadi aperti domenica per la prima di campionato in serie A. E via libera anche agli spettatori della Formula 1 all’autodromo di Imola per il Gran Premio di fine ottobre. La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza firmata dal governatore Stefano Bonaccini, ha concesso la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. Il pubblico sarà dunque sugli spalti di Parma e Reggio Emilia per le partite di Serie A dei gialloblu e del Sassuolo in programma dopodomani, domenica 20 settembre, fino a un massimo di mille persone. A Imola invece sulle tribune potranno sedere fino a 13.147 persone per il Gran Premio di Formula 1 in programma il 31 ottobre e l’1 novembre. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) BOLOGNA – Stadi aperti domenica per la prima di campionato in serie A. E via libera anche agli spettatori della Formula 1 all’autodromo di Imola per il Gran Premio di fine ottobre. La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza firmata dal governatore Stefano Bonaccini, ha concesso la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. Il pubblico sarà dunque sugli spalti di Parma e Reggio Emilia per le partite di Serie A dei gialloblu e del Sassuolo in programma dopodomani, domenica 20 settembre, fino a un massimo di mille persone. A Imola invece sulle tribune potranno sedere fino a 13.147 persone per il Gran Premio di Formula 1 in programma il 31 ottobre e l’1 novembre.

