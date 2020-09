Roma, i convocati di Fonseca per il Verona: c’è Dzeko (Di venerdì 18 settembre 2020) A Roma non si parla d’altro se non del passaggio, ormai imminente, di Edin Dzeko alla Juventus. In vista della gara contro l’Hellas Verona però, il tecnico Fonseca ha convocato l’attaccante bosniaco ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera. Portieri: Pau Lopez, Boer, MiranteDifensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, IbanezCentrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, DiawaraAttaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert convocati Ecco i 21 giallorossi a disposizione per #VeronaRoma @ Pedro17 #ASRoma pic.twitter.com/dO4nEumWUy — AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2020 Foto: twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Anon si parla d’altro se non del passaggio, ormai imminente, di Edinalla Juventus. In vista della gara contro l’Hellasperò, il tecnicoha convocato l’attaccante bosniaco ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera. Portieri: Pau Lopez, Boer, MiranteDifensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, IbanezCentrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, DiawaraAttaccanti: Mkhitaryan,, Pedro, Perez, Antonucci, KluivertEcco i 21 giallorossi a disposizione per #@ Pedro17 #ASpic.twitter.com/dO4nEumWUy — AS(@OfficialAS) September 18, 2020 Foto: twitter ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Roma, Dzeko convocato per la sfida contro il Verona: UFFICI… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Roma, l'elenco dei convocati per la sfida con il #Verona #SerieATIM - Brodagi1 : RT @DiMarzio: #Roma, l'elenco dei convocati per la sfida con il #Verona #SerieATIM - roma_libera : RT @OfficialASRoma: ?????? CONVOCATI ?????? ?? Ecco i 21 giallorossi a disposizione per #VeronaRoma ? @_Pedro17_ #ASRoma - sportface2016 : #VeronaRoma, i convocati di #Fonseca -