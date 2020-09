Referendum | il tipico caso del trucco che c’è e si vede pure

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) di Andrea Marchina Indipendentemente dall’esito finale del prossimo, è cosa indubbia che l’iter legislativo e la recente campagna referendaria siano stati tutt’altro che lineari e di facile comprensione per chi della logica ha ancora una minima considerazione. D’altra parte, visti gli attori coinvolti, mi sarei stupito del contrario. Sono due gli indizi che fanno di questoildelche c’è, e si. Primo indizio. Come sappiamo, perre approvata una riforma costituzionale senza passare dal parere popolare, i voti favorevoli in Parlamento non solo devono rappresentare la maggioranza assoluta di entrambe le Camere in tutte e quattro le votazioni previste, ma ...