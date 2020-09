(Di venerdì 18 settembre 2020) Trent'anni fa la scultrice e pittrice Gabriela Spector ha lasciato l'Argentina per mettere radici in Ticino.

Ticinonline : Quando lo scultore è donna: «Tramuto i sogni in bronzo» #scultura #spector - trym81 : @cosimoamato_ Quando uno scultore si trova davanti un blocco di marmo che ha la forma di un parallelepipedo, spacca… - Happy4Trigger : @orporick si ma non sai l'umiliazione quando c'era da fare le zucche incise e mia figlia m'ha detto che la mia era… - ap_bcn : RT @pinopao: Da quando ho cominciato a frequentare @barcelona_cat più o meno regolarmente, sono fissato con le opere dello scultore Subira… - EspaiSubirachs : RT @pinopao: Da quando ho cominciato a frequentare @barcelona_cat più o meno regolarmente, sono fissato con le opere dello scultore Subira… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando scultore

Adnkronos

I vandali hanno preso di mira la scultura, che è stata rimossa e stoccata in magazzino dentro a un carrello CECINA. Da giorni, purtroppo, la statua bianca della piccola Lilla non saluta più i passeg ...Un caso di «eterno ritorno», scrisse Alberto Savinio a proposito di Vincenzo Gemito, lo scultore che incarnava spirito e techne di un artigiano greco e il soffio vitale dell’arte ellenica, in una evol ..."Le opere nascono da un'idea del mondo che si ha dentro, era una mostra che doveva essere immensa, con una 15ina di sculture, ma poi per il covid non abbiamo potuto spostare le sculture dall'America a ...