Open Arms | altri 48 migranti si tuffano in mare | salvati La Ong chiede di entrare nel porto di Palermo

(Di venerdì 18 settembre 2020) L'imbarcazione della Ong si trova da due giorni davanti alla costa palermitana in attesa di istruzioni e gia' ieri in 75 si erano gettati innel tentativo di raggiungere la costa a nuoto

17:24Rifiuti e discariche a cielo aperto a Palermo, la zona della stazione in stato di abbandono 17:24Open Arms, autorizzato il trasbordo di 140 migranti sulla nave quarantena "Allegra" 17:18Covid19 S ...Da due giorni la nave Open Arms, della ong spagnola Proactiva Open Arms, si trova a 1.500 metri dal porto di Palermo. Dopo aver trascorso oltre 10 giorni ammassati sulla coperta della nave, per i nauf ...PALERMO – 76 migranti, soccorsi dalla nave della ong Open Arms, si sono gettati in mare al largo di Palermo, dove la stessa nave attende in attesa di disposizioni per lo sbarco. L’imbarcazione aveva r ...