Omicidio Willy. 'Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé': identificato l'autore del post inneggiante all'uccisione del 21enne (Di venerdì 18 settembre 2020) Pensava di farla franca nascondendosi dietro un profilo fake, il ragazzo di 23 anni, residente a Treviso che, subito dopo la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, deceduto a Colleferro a seguito di percosse, aveva esultato sui social con frasi che avevano sconcertato l'opinione pubblica tanto da provocare molteplici segnalazioni di protesta da parte di cittadini indignati. Studente universitario, esperto di informatica, aveva "postato" il suo odio e la sua intolleranza razziale arrivando a definire "eroi" gli assassini per "aver ucciso una persona di colore", definendolo "scimpanzé" . Oltre ad aver creato un personaggio virtuale, cui aveva dato il nome di Manlio Germano, il sottosegretario interpretato da Claudio Amendola nel film "Caterina va in città" del ...

