"Non venite in minigonna". Studentesse in rivolta: tutte a gambe scoperte contro la vicepreside (Di venerdì 18 settembre 2020) "Al Prof. cade l'occhio non venite in minigonna". Le Studentesse del liceo Socrate a Roma si sono ribellate subito all'invito della vicepreside sull'abbigliamento a scuola la mattina dopo si sono presentate con le gambe scoperte: "La nostra è una reazione pacifica" hanno spiegato mentre la foto delle ragazze in minigonna e pantaloncini faceva il giro del web facendo esplodere un caso sulla scuola. La protesta è diventata virale sui social: "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere", si legge su un cartello appeso tra i corridoi che ha fatto il giro del web. Il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Usr del Lazio, ha chiesto immediatamente un approfondimento sull'invito alle alunne di non indossare ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) "Al Prof. cade l'occhio nonin". Ledel liceo Socrate a Roma si sono ribellate subito all'invito dellasull'abbigliamento a scuola la mattina dopo si sono presentate con le: "La nostra è una reazione pacifica" hanno spiegato mentre la foto delle ragazze ine pantaloncini faceva il giro del web facendo esplodere un caso sulla scuola. La protesta è diventata virale sui social: "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere", si legge su un cartello appeso tra i corridoi che ha fatto il giro del web. Il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Usr del Lazio, ha chiesto immediatamente un approfondimento sull'invito alle alunne di non indossare ...

borghi_claudio : @grazia_sgueglia @Comincini Non è questione di non essere seri, è questione di non essere IGNORANTI. SI, il tasso… - defencelessb : RT @flowervsfeast: raga vi avverto che se venite sul mio profilo a criticare qualcuno basandosi sul tipo di religione, orientamento sessual… - jamesbibarnes : Comunque se prendete in giro i vostri professori, soprattutto se non sono italiani e non parlano bene la lingua, si… - Giugy_88 : RT @JeAVRIL93: poi se volete spendere 1000 euro per un telefono con un notch gigante, ecosistema più chiuso della mentalità di un leghista… - lousgotme : RT @__harryshands: Ve lo ricordo ancora una volta: sia la partecipazione a questo film, che a quello della Marvel sono tutti RUMORS, non c’… -

