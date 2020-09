MPS, valore recesso per scissione AMCO fissato in 1,339 euro (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito della scissione AMCO, il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di vendita o il diritto di recesso è pari a 1,339 euro per azione. Lo rende noto l’istituto senese, in vista dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Mps convocata per il prossimo 4 ottobre e chiamata a deliberare in merito all’approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale di Mps in favore di AMCO con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Mps diversi dal Ministero dell’Economia. Trattandosi di una scissione che prevede l’assegnazione di azioni di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito della, ildi liquidazione unitario delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di vendita o il diritto diè pari a 1,339per azione. Lo rende noto l’istituto senese, in vista dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Mps convocata per il prossimo 4 ottobre e chiamata a deliberare in merito all’approvazione del progetto diparziale non proporzionale di Mps in favore dicon attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Mps diversi dal Ministero dell’Economia. Trattandosi di unache prevede l’assegnazione di azioni di ...

