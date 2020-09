Milano: in città 151 incidenti in monopattino da giugno (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 set. (Adnkronos) - Dal 1 giugno al 17 settembre sono stati 151 gli incidenti stradali in monopattino che si sono verificati sulle strade della città di Milano. E' quanto rilevano le classificazioni delle richieste di soccorso dell'Areu degli ultimi mesi. Il monopattino, inteso come 'micromobilità' elettrica, ha provocato quindi 151 incidenti e di questi 136 hanno richiesto l'intervento del mezzo di soccorso. Numeri importanti, sul fronte degli incidenti stradali in città, anche per le cadute dalla bici (404 richieste di soccorso), scontri auto-moto (595), scontri auto-auto (455) e cadute da moto (280). Sono stati 260 invece gli investimenti di pedoni e 230 gli investimenti di ciclisti. Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set. (Adnkronos) - Dal 1al 17 settembre sono stati 151 glistradali inche si sono verificati sulle strade della città di. E' quanto rilevano le classificazioni delle richieste di soccorso dell'Areu degli ultimi mesi. Il, inteso come 'micromobilità' elettrica, ha provocato quindi 151e di questi 136 hanno richiesto l'intervento del mezzo di soccorso. Numeri importanti, sul fronte deglistradali in città, anche per le cadute dalla bici (404 richieste di soccorso), scontri auto-moto (595), scontri auto-auto (455) e cadute da moto (280). Sono stati 260 invece gli investimenti di pedoni e 230 gli investimenti di ciclisti.

CarloCalenda : I #Mostri a Mantova, terza città in due giorni e domani in piazza a Milano. Adelante - marmaz : Se per caso qualcuno, leggendo le notizie di questi giorni, stesse pensando a Milano come una città ormai messa a f… - BeppeSala : Ci ha lasciati Liliana Feldmann, una delle più amate voci di Milano. Insignita dell'Ambrogino d'oro nel 2004, è sta… - ___numbhead___ : @PoliticaPerJedi Dipendente pubblico ruolo medio alto: 1600€ mese netti. Affitto trilocale in città tipo Milano: 10… - FigliContesi : RT @ansa2030: Milano è la città più 'circolare' d'Italia. Indagine Bicocca, Trento e Bologna al secondo e terzo posto. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano città Milano, l’ex sede Telecom diventa il «ponte» tra Gioia e Varesine, con corti e saliscendi Corriere della Sera