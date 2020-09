Milan, continua il periodo d’oro di Calhanoglu: “Mi sento più forte dell’anno scorso, ora siamo una squadra unita. Ibra? Abbiamo un grande feeling” (Di venerdì 18 settembre 2020) Hakan Calhanoglu e il suo momento d'oro.Il turco sembra finalmente in condizione, non si vedeva così dai tempi del Bayer Leverkusen. Nel match di preliminare di Europa League vinto per 2-0 dai rossoneri contro lo Shamrock Rovers, è arrivata l'ennesima conferma di Calhanoglu il quale, attraverso un gol e un assist al bacio per Zlatan Ibrahimovic, ha mostrato la vera forza di un Milan in continua crescita.Europa League, Shamrock-Milan 0-2: Ibrahimovic e Calhanoglu regalano la vittoria a PioliIl 'Dio delle punizioni' - soprannome affibbiatogli dai tifosi del Leverkusen dopo aver segnato 11 punizioni in 3 anni con la squadra tedesca - nel post-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Hakane il suo momento d'oro.Il turco sembra finalmente in condizione, non si vedeva così dai tempi del Bayer Leverkusen. Nel match di preliminare di Europa League vinto per 2-0 dai rossoneri contro lo Shamrock Rovers, è arrivata l'ennesima conferma diil quale, attraverso un gol e un assist al bacio per Zlatanhimovic, ha mostrato la vera forza di unincrescita.Europa League, Shamrock-0-2:himovic eregalano la vittoria a PioliIl 'Dio delle punizioni' - soprannome affibbiatogli dai tifosi del Leverkusen dopo aver segnato 11 punizioni in 3 anni con latedesca - nel post-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue ...

