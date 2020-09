**Mes: Crimi, 'ribadisco nostra contrarietà, è strumento inadeguato'** (Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) - "Nessuno ci ha convinto, nessuno Stato europeo ha richiesto il Mes, dobbiamo essere primi ad alzare la mano e dire al mondo siamo messi così male da dover chiedere l'ultima spiaggia? No, ribadisco la nostra contrarietà, è uno strumento inadeguato che non va utilizzato". Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ai microfoni di 'Start' su Sky Tg 24. Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) - "Nessuno ci ha convinto, nessuno Stato europeo ha richiesto il Mes, dobbiamo essere primi ad alzare la mano e dire al mondo siamo messi così male da dover chiedere l'ultima spiaggia? No,la;,; unoche non va utilizzato". Lo ha affermato il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito, ai microfoni di 'Start' su Sky Tg 24.

