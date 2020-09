M5S | espulso Marco Rizzone

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) Uno dei parlamentari del Movimento 5Stelle coinvolto nel caso dei “furbetti da bonus”,, è statodal Movimento. È quanto si legge in un post scriptum di un post apparso sul Blog delle stelle: il parlamentare è statoil 14 settembre scorso in quanto si era reso colpevole di aver incassato i 600 euro messi a disposizione dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il 13 agosto scorso,veniva richiamato dal capo politico grillino Vito Crimi, il quale lo aveva “deferito chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione”.