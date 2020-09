L'uragano Ianos devasta la Grecia: il video di Cefalonia (Di venerdì 18 settembre 2020) Potrebbe passare alla storia come uno degli uragani mediterranei più devastanti di sempre: Ianos in queste ore sta colpendo le isole ioniche di Cefalonia e Zante, e ha lambito anche la Calabria e qualche costa del Sud Italia. Nel video, girato a Cefalonia, una mareggiata ha completo sommerso una piccola baia sull'isola.uragano Sally Alabama Usa Nonedevastazione uragano Laura Noneuragano Laura None Leggi su panorama (Di venerdì 18 settembre 2020) Potrebbe passare alla storia come uno degli uragani mediterranei piùnti di sempre:in queste ore sta colpendo le isole ioniche die Zante, e ha lambito anche la Calabria e qualche costa del Sud Italia. Nel, girato a, una mareggiata ha completo sommerso una piccola baia sull'isola.Sally Alabama Usa NonezioneLaura NoneLaura None

ESA_Italia : L'uragano mediterraneo #Ianos in un'immagine da satellite @CopernicusEU #Sentinel3 acquisita ieri, 17 settembre 202… - Maurizio62 : RT @serenel14278447: Ianos, l'uragano Mediterraneo punta verso la Grecia. Colpirà anche l'Italia? - 4Tchat : RT @dreamChaser1789: Avanti così e ne arriverà uno anche in Italia #18settembre #ClimateCrisis #Uragano nel #Mediterraneo: #Ianos si abbatt… - dreamChaser1789 : Avanti così e ne arriverà uno anche in Italia #18settembre #ClimateCrisis #Uragano nel #Mediterraneo: #Ianos si abb… - infoitinterno : Uragano nel Mediterraneo: Ianos si abbatte sulle isole ioniche. Inondazioni e voli dirottati -