LIVE – Berrettini-Travaglia 0-0, Internazionali BNL d’Italia 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 18 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Matteo Berrettini e Stefano Travaglia, valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il derby azzurro arriva a coronamento di prestazioni convincenti dei due atleti in questione, abili a schivare le insidie rappresentate da ostici avversari, fra i quali spicca Borna Coric. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di venerdì 18 settembre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE DEGLI Internazionali BNL D’ITALIA 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Travaglia 0-0 PRIMO SET – Gli scambi lunghi avvantaggiano Travaglia: ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ile latestuale del match tra Matteoe Stefano, valevole per gli ottavi di finale degliBNL d’Italia. Il derby azzurro arriva a coronamento di prestazioni convincenti dei due atleti in questione, abili a schivare le insidie rappresentate da ostici avversari, fra i quali spicca Borna Coric. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 11.00 di venerdì 18 settembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE DEGLIBNL D’ITALIAAGGIORNA LA0-0 PRIMO SET – Gli scambi lunghi avvantaggiano: ...

paoloangeloRF : Roma, Sinner-Dimitrov e Berrettini-Travaglia LIVE - Direttaofficial : #IBI2020 ?? Quattro italiani negli ottavi, e si parte subito con il derby Berrettini-Travaglia alle 11:00, in contem… - sportface2016 : #IBI20 Il LIVE e la diretta testuale del match tra #Berrettini e #Travaglia: segui a partire dalle 11:00 - Direttaofficial : #ibi2020 Oggi altri tre italiani in campo Caruso? Cecchinato? Berrettini? Travaglia? Sinner? Fognini? Sonego? Mu… - infoitsport : LIVE Berrettini-Coria 7-5 4-1, Masters 1000 Roma in DIRETTA: Matteo parte a razzo nel secondo set -