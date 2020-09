Linea 1 | Toledo-Garibaldi tratta fantasma | anche oggi circolazione limitata

Ultime Notizie dalla rete : Linea Toledo

anteprima24.it

Ancora un disagio per i passeggeri della Linea 1 della metropolitana di Napoli: poco prima delle 19, infatti, la circolazione è stata sospesa, per motivi ancora non chiari, tra le fermate di Dante e G ...La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Piazzetta Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi Napoli ...