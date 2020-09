Ligue 1 2020/2021, Lione fermo sullo 0-0 contro il Nimes (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo quattro punti in tre partite, il Lione frena ancora e ottiene un pareggio a reti inviolate contro il Nimes. A seguito della sconfitta per 2-1 contro il Montpellier, la formazione di Rudi Garcia controlla il pallino del gioco con quasi il 70% del possesso palla senza riuscire però a rendersi pericolosa dalle parti di Reynet. Nella ripresa il Lione entra in campo e prova ad alzare i ritmi a caccia del vantaggio. Al 50′ Dembele va in gol ma la rete dell’1-0 viene annullata dal var. Al 66′ un altro episodio da moviola: Ripart tocca col braccio in area, l’arbitro va a consultare il var ma alla fine decide di non concedere il rigore. Il Lione sale a quota cinque punti in classifica, il Nimes trova un punto dopo due ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo quattro punti in tre partite, ilfrena ancora e ottiene un pareggio a reti inviolateil. A seguito della sconfitta per 2-1il Montpellier, la formazione di Rudi Garcialla il pallino del gioco con quasi il 70% del possesso palla senza riuscire però a rendersi pericolosa dalle parti di Reynet. Nella ripresa ilentra in campo e prova ad alzare i ritmi a caccia del vantaggio. Al 50′ Dembele va in gol ma la rete dell’1-0 viene annullata dal var. Al 66′ un altro episodio da moviola: Ripart tocca col braccio in area, l’arbitro va a consultare il var ma alla fine decide di non concedere il rigore. Ilsale a quota cinque punti in classifica, iltrova un punto dopo due ...

sportli26181512 : Lens-PSG 1-0: Sconfitta di misura del Paris Saint-Germain per 1-0 contro il Lens, nella sfida valida per la seconda… - sportli26181512 : Monaco-Nantes 2-1: Finisce 2-1 la sfida tra Monaco e Nantes, sfida valevole per la terza giornata della Ligue 1. Do… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Stadi chiusi? E’ in piazza la festa degli ultrà: a #SaintEtienne cori e fumogeni, ma niente mascherine... - Calciodiretta24 : Ligue 1, diretta Lione – Nimes: risultato in tempo reale - Fantacalciok : Ligue 1, diretta Lione – Nimes: risultato in tempo reale -