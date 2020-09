Istruzione | Landini | il Problema Vero è Investire Sulla Scuola

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione Landini

La Tecnica della Scuola

Dalla Cisl Annamaria Furlan sottolinea l'importanza di non rinunciare al Mes, mentre per il segretario della uil, Bombardieri, è necessario un dialogo maggiore con il governo. di Redazione Online Il m ...Lutto nel comune di Sarteano. Stamani è morta l'assessore Donatella Patané. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale che "si stringe al dolore della famiglia, al marito e ai figli Vittoria e G ...A margine della giornata di mobilitazione nazionale unitaria di Cgil, Cisl e Uil di Napoli, il numero uno della Cgil tuona: “Diciamola per quello che è: la scuola in questi anni è diventata una fabbri ...