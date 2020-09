I giocatori potranno cambiare nazionale (ma solo a determinate condizioni) (Di venerdì 18 settembre 2020) La FIFA permetterà ai calciatori di rappresentare più nazionali, la modifica è stata approvata nel congresso che si è tenuto oggi. Una svolta epocale, nel regolamento delle selezioni, come riporta El Paìs che spiega le motivazioni. La modifica introdotta è volta ad evitare che le federazioni blocchino giovani promettenti con una semplice presenza anche di pochi minuti in una partita ufficiale con la nazionale maggiore che li convoca per prima. Uno dei casi più recenti e famigerati è quello di Munir El Haddadi, che dopo aver giocato 13 minuti con la Spagna nel 2014 nelle qualificazioni per gli Europei, non ha potuto giocare col Marocco (paese natale dei genitori) i Mondiali 2018 e ha presentato un ricorso al TAS di Losanna. La Spagna non l’aveva più convocato. La bozza della nuova regola dice che un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) La FIFA permetterà ai calciatori di rappresentare più nazionali, la modifica è stata approvata nel congresso che si è tenuto oggi. Una svolta epocale, nel regolamento delle selezioni, come riporta El Paìs che spiega le motivazioni. La modifica introdotta è volta ad evitare che le federazioni blocchino giovani promettenti con una semplice presenza anche di pochi minuti in una partita ufficiale con lamaggiore che li convoca per prima. Uno dei casi più recenti e famigerati è quello di Munir El Haddadi, che dopo aver giocato 13 minuti con la Spagna nel 2014 nelle qualificazioni per gli Europei, non ha potuto giocare col Marocco (paese natale dei genitori) i Mondiali 2018 e ha presentato un ricorso al TAS di Losanna. La Spagna non l’aveva più convocato. La bozza della nuova regola dice che un ...

Ultime Notizie dalla rete : giocatori potranno I giocatori potranno cambiare nazionale (ma solo a determinate condizioni) ilnapolista Piacenza - Arriva il giovane Simonetti. Ora le cessioni di Corradi e Nicco, poi si cercherà un'altra punta?

Il Piacenza chiude il suo mercato con l’ingaggio del giovanissimo PierLuigi Simonetti, mezzala che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Roma ma i giallorossi l’hanno ceduto agli emiliani a ...

De Ceglie nella storia: è il primo giocatore del Miami Beach

Sole, mare, spiagge bianchissime, palme, locali e poi anche lo sport perchè Miami non è solo una delle città più attraenti del mondo ma anche un punto di riferimento per football e adesso per il socce ...

Monster Hunter Rise: il titolo sfrutta il RE Engine

Le bombe dello Showcase di Sony ancora risuonano nelle orecchie della community videoludica e all’indomani dell’evento, anche Nintendo ha mostrato quello che potremo aspettarci su Switch prossimamente ...

