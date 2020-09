‘Giustizia per Willy’ | in centinaia a manifestazione per 21enne

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – Candele accese e il sorriso di Willy su un grande manifesto. “Se siamo qui e’ per la speranza, quella speranza che a Willy e’ stata negata. In questa societa’ dove dovrebbe essere normale difendere un amico in difficolta’, invece normale e’ la rissa, l’odio. Il suo sorriso ci ha dato tanto. Un abbraccio fin lassu’. Sia fatta giustizia per lui”. Cosi’, il cugino di Willy Monteiro Duarte, durante la fiaccolata dedicata alcapoverdiano, ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre scorso a Colleferro, e organizzata questo pomeriggio nei giardini ai piedi della basilica di San Giovanni a Roma. Allahanno partecipato alcunedi persone, in ordine e distanziate tra loro. Le mascherine dei partecipanti non nascondono pero’ le lacrime di ...