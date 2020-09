Fdi: M5S si spacca su istituzione commissione indagine su Ipa (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – “Dopo due giorni di presenza in Aula in cui abbiamo illustrato la delibera sull’Istituto di Previdenza ed Assistenza, che peraltro attendeva la discussione da un anno e mezzo, ed abbiamo presentato gli ordini del giorno e l’emendamento per meglio rappresentare, con dovizia di particolari e documenti, tutte le gravissime irregolarita’ che abbiamo scoperto, per pochissimi voti la proposta di istituire una commissione indagine non e’ passata ma ha avuto il voto favorevole di molti consiglieri 5 Stelle che hanno votato in dissenso con il proprio gruppo.” “È quindi in atto un evidente rompete le righe nel M5s con un chiaro messaggio politico alla Sindaca Raggi che, nonostante fosse stata chiamata dai suoi stessi esponenti a chiarire aspetti molto gravi che abbiamo puntualmente denunciato, non si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma – “Dopo due giorni di presenza in Aula in cui abbiamo illustrato la delibera sull’Istituto di Previdenza ed Assistenza, che peraltro attendeva la discussione da un anno e mezzo, ed abbiamo presentato gli ordini del giorno e l’emendamento per meglio rappresentare, con dovizia di particolari e documenti, tutte le gravissime irregolarita’ che abbiamo scoperto, per pochissimi voti la proposta di istituire unanon e’ passata ma ha avuto il voto favorevole di molti consiglieri 5 Stelle che hanno votato in dissenso con il proprio gruppo.” “È quindi in atto un evidente rompete le righe nel M5s con un chiaro messaggio politico alla Sindaca Raggi che, nonostante fosse stata chiamata dai suoi stessi esponenti a chiarire aspetti molto gravi che abbiamo puntualmente denunciato, non si ...

Piu_Europa : Voto contrario #Lega e astensione #M5S e #FdI su condanna avvelenamento #Navalny è una vergogna per l’Italia, per s… - M5S_Europa : La transizione ecologica non può avvenire con le fonti #fossili. Al Parlamento #UE è passato un emendamento sull’el… - M5S_Europa : #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone… - mariamacina : RT @antonluca_cuoco: il Parlamento Europeo ha votato risoluzione sul caso dell'avvelenamento #Navalny. La Lega ha votato contro, FI a favor… - AAnnamo : @pdnetwork Sia che tu sia a favore o contro il Governo Conte l’unica speranza che hai per migliorare la tua situazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi M5S Fdi: M5S si spacca su istituzione commissione indagine su Ipa RomaDailyNews Elezioni, Petitto: “Auguri ai candidati, chiunque sarà scelto si prenda cura dell’Irpinia”

Livio Petitto, candidato alle elezioni regionali in Campania, ha rivolto un messaggio di auguri a tutti i candidati in vista delle votazioni del 20 e 21 settembre. “Ho iniziato questa campagna elettor ...

Gambino (Fdi): “Da Zingaretti dichiarazioni non credibili, sostegno a Sansa è una farsa”

Se ne accorge anche chi con arroganza non ci ha mai considerati e ora viene a chiederci il voto utile". Vorrei che i nostri giovani lo scoprissero davvero altrimenti passa sempre e solo il concetto di ...

Referendum. Comitato “Liberi” a Meloni: “L’unico voto giusto e utile è il No”

“Apprendiamo stupiti che l’On. Meloni dichiara di mantenere il suo Si al referendum e allo stesso tempo avverte la maggioranza che l’eventuale vittoria del No costituirebbe un chiarissimo segnale cont ...

Livio Petitto, candidato alle elezioni regionali in Campania, ha rivolto un messaggio di auguri a tutti i candidati in vista delle votazioni del 20 e 21 settembre. “Ho iniziato questa campagna elettor ...Se ne accorge anche chi con arroganza non ci ha mai considerati e ora viene a chiederci il voto utile". Vorrei che i nostri giovani lo scoprissero davvero altrimenti passa sempre e solo il concetto di ...“Apprendiamo stupiti che l’On. Meloni dichiara di mantenere il suo Si al referendum e allo stesso tempo avverte la maggioranza che l’eventuale vittoria del No costituirebbe un chiarissimo segnale cont ...