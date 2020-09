Csm, ammessi per ora 6 testimoni al processo disciplinare per Palamara. “Trascrivere intercettazione sull’incontro in hotel romano” (Di venerdì 18 settembre 2020) Cominciano a delinearsi i contorni del procedimento disciplinare contro Luca Palamara a Palazzo dei Marescialli. Dopo lo stop avvenuto prima dell’estate, i membri della Sezione disciplinare del Csm hanno iniziato a valutare l’elenco dei 133 testimoni che l’ex presidente dell’Anm, indagato a Perugia per corruzione, ha presentato in sua difesa. Stando a quanto si apprende, per ora ne sono stati ammessi soltanto sei, tutti appartenenti alla polizia giudiziaria che si è occupata del suo caso nel tribunale umbro. C’è il generale della Gdf Gerardo Mastrodomenico, e poi Fabio Del Prete, Fabio Di Bella, Roberto Dacunto, Gianluca Burattini e Duilio Bianchi. I primi verranno sentiti nella prossima udienza già convocata per il 23 settembre. È una prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Cominciano a delinearsi i contorni del procedimentocontro Lucaa Palazzo dei Marescialli. Dopo lo stop avvenuto prima dell’estate, i membri della Sezionedel Csm hanno iniziato a valutare l’elenco dei 133che l’ex presidente dell’Anm, indagato a Perugia per corruzione, ha presentato in sua difesa. Stando a quanto si apprende, per ora ne sono statisoltanto sei, tutti appartenenti alla polizia giudiziaria che si è occupata del suo caso nel tribunale umbro. C’è il generale della Gdf Gerardo Mastrodomenico, e poi Fabio Del Prete, Fabio Di Bella, Roberto Dacunto, Gianluca Burattini e Duilio Bianchi. I primi verranno sentiti nella prossima udienza già convocata per il 23 settembre. È una prima ...

‘’Inammissibili’’ perché ‘’non pertinenti né rilevanti’’ rispetto ai fatti contestati. E' il giudizio espresso dalla procura generale della Cassazione sulla lista di 133 testimoni di cui la difesa di ...

È andata male a Luca Palamara: la Sezione disciplinare del Csm ha respinto le nuove istanze di ricusazione dei giudici che si stanno occupando del processo disciplinare a suo carico. Il Palamara-gate ...

Al processo Open Arms il leader della Lega mostrerà gli sms di Palamara contro di lui, e sull’arresto dei commercialisti: «L’inchiesta finirà nel dimenticatoio, come già successo con quella su Siri» P ...

