Covid-19, premier Jonhson: 'In Gran Bretagna seconda ondata in arrivo' (Di venerdì 18 settembre 2020) In Gran Bretagna 'vediamo l'inizio di una seconda ondata' di infezioni da Covid-19. E' quanto ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson. Un secondo lockdown è 'l'ultima cosa che la ...

