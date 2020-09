(Di venerdì 18 settembre 2020) 'E'che ilildeiperché come noto ci sono anche delle richieste, a partire da Confindustria, di metterlo in discussione e questo vuol dire, per ...

La7tv : #piazzapulita Maurizio #Landini (CGIL): 'Lo Stato che fa l'imprenditore perché il mercato non è stato capace di ris… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cgil, Landini: importante che Parlamento confermi blocco licenziamenti #cgil - CgilRavenna : RT @cgilnazionale: Napoli si prepara. Tra poco da piazza Dante 'Ripartire dal lavoro' con il segretario generale della Cgil Maurizio Landin… - MediasetTgcom24 : Cgil, Landini: importante che Parlamento confermi blocco licenziamenti #cgil - Cgil_Napoli : Ripartire dal lavoro. Giornata di mobilitazione nazionale #CgilCislUil. Manifestazione a Napoli in piazza Dante con… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Landini

“Usare questa crisi drammatica per cancellare i contratti nazionali è inaccettabile ed è sbagliato non solo per i lavoratori ma anche per le imprese”. Parola del segretario generale della Cgil alla gi ..."E' importante che il Parlamento che sta discutendo in queste ore confermi il blocco dei licenziamenti perché come noto ci sono anche delle richieste, a partire da Confindustria, di metterlo in discus ...Lo ha detto a Napoli, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la giornata di mobilitazione nazionale "Ripartire dal lavoro" indetta dalla Cgil, Cisl e Uil.