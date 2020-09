Caos scuola, in Puglia slitta la riapertura: in alcuni Comuni si ricomincia il 5 ottobre (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualcuno ha già alzato bandiera bianca, decidendo di far ricominciare la scuola soltanto fra qualche giorno. Altri ci stanno pensando. Un Caos generale che ha, ovviamente, gravi ripercussioni sulle famiglie italiane, costrette a fare i conti con un clima di incertezza assoluto. Mentre il ministro Lucia Azzolina continua la sua ricerca di giustificazioni per una ripartenza talmente caotica da non sembrare vera. Le ultime, allarmanti notizie in questo senso arrivano dalla Puglia, Regione dove diversi Comuni hanno rimandato il ritorno sui banchi al 28 di settembre: Trani, Bitorno, Terlizzi, Adelfia, Cassano. Con altri pronti a imitare il loro esempio (compresa la città di Bari). Tanti, troppi i nodi ancora da sciogliere. E così alcune strutture hanno scritto ai genitori degli alunni ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 18 settembre 2020) Qualcuno ha già alzato bandiera bianca, decidendo di farre lasoltanto fra qualche giorno. Altri ci stanno pensando. Ungenerale che ha, ovviamente, gravi ripercussioni sulle famiglie italiane, costrette a fare i conti con un clima di incertezza assoluto. Mentre il ministro Lucia Azzolina continua la sua ricerca di giustificazioni per una ripartenza talmente caotica da non sembrare vera. Le ultime, allarmanti notizie in questo senso arrivano dalla, Regione dove diversihanno rimandato il ritorno sui banchi al 28 di settembre: Trani, Bitorno, Terlizzi, Adelfia, Cassano. Con altri pronti a imitare il loro esempio (compresa la città di Bari). Tanti, troppi i nodi ancora da sciogliere. E così alcune strutture hanno scritto ai genitori degli alunni ...

