Burberry | la nuova collezione è un omaggio al mare

Arriva la nuova collezione di Burberry che si colloca a metà tra arte concettuale e omaggio al mare, ecco tutti i dettagli Burberry lancia la nuova collezione disegnata da Riccardo Tisci, pensata come un vero e proprio omaggio al mare. I capi femminili e maschili infatti riflettono il tema marittimo contrapponendo il mistico al naturale. "E' iniziato tutto pensando all'estate britannica – spiega lo stilista che ha realizzato la nuova collezione Burberry – ad un trench portato sulla spiaggia mescolandosi a sabbia e acqua. Io immagino il guardiano di un faro e una relazione amorosa tra una sirena e uno squalo, un cerchio simbolico di ...

