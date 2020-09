Bonaccini riapre gli stadi di calcio in Emilia Romagna (Di venerdì 18 settembre 2020) Serie A, il primo stadio a riaprire è il Tardini: 1.000 tifosi per Parma-Empoli 4 settembre 2020 stadi di calcio aperti al pubblico in Emilia Romagna per volere del governatore Stefano Bonaccini . Il ... Leggi su today (Di venerdì 18 settembre 2020) Serie A, il primoo a riaprire è il Tardini: 1.000 tifosi per Parma-Empoli 4 settembre 2020diaperti al pubblico inper volere del governatore Stefano. Il ...

ReggioPress : Calcio, il Governatore Bonaccini riapre gli stadi: in mille a Parma e Reggio Emilia - xacontradiction : I casi aumentano e Bonaccini riapre gli stadi, io non riesco proprio a capire quale nesso logico seguano certe persone - Lady_ofShalott_ : RT @blankaut: In Spagna ormai seconda ondata e possibili nuovi lockdown. Così in Francia e Inghilterra. Qui quel cretino di Bonaccini riapr… - blankaut : In Spagna ormai seconda ondata e possibili nuovi lockdown. Così in Francia e Inghilterra. Qui quel cretino di Bonac… - zazoomblog : Bonaccini riapre gli stadi 1000 spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari - #Bonaccini #riapre #stadi… -