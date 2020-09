Banksy fregato dall’anonimato. La Ue: “Il marchio The Flower Thrower non gli appartiene” (Di venerdì 18 settembre 2020) Londra, 18 Set – “Vissi d’arte, vissi d’amore” cantava la Tosca di Puccini, ma adesso, si sa, fare “arte” – specie se fa discutere – può essere un mestiere remunerativo … ammesso che si abbia il copyright sulle opere. La cosa non riguarderebbe dunque Banksy, che è stato privato del copyright sulla sua famosa immagine, “The Flower Thrower”, quella che ormai campeggia sui muri di ogni fuori sede che si rispetti e su t-shirt di mezzo mondo. Una giuria ha infatti stabilito che l’artista anonimo amico e finanziatore delle Ong pro immigrazione avrebbe tentato di “aggirare la legge” aprendo un negozio pop-up a Londra nel tentativo di proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale. Ma, alla fine, è stata proprio la sua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 settembre 2020) Londra, 18 Set – “Vissi d’arte, vissi d’amore” cantava la Tosca di Puccini, ma adesso, si sa, fare “arte” – specie se fa discutere – può essere un mestiere remunerativo … ammesso che si abbia il copyright sulle opere. La cosa non riguarderebbe dunque, che è stato privato del copyright sulla sua famosa immagine, “The”, quella che ormai campeggia sui muri di ogni fuori sede che si rispetti e su t-shirt di mezzo mondo. Una giuria ha infatti stabilito che l’artista anonimo amico e finanziatore delle Ong pro immigrazione avrebbe tentato di “aggirare la legge” aprendo un negozio pop-up a Londra nel tentativo di proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale. Ma, alla fine, è stata proprio la sua ...

