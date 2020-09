20.000 firme per cacciare Bartomeu, l’ora più buia del presidente che ha distrutto il Barca (Di venerdì 18 settembre 2020) La petizione per sfiduciare il presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, e tutto il suo Consiglio, ha raggiunto sulla piattaforma “Més que una moció” 20.687 firme, ieri. Un oceano di consensi che rappresenta il primo passo necessario – ma tutt’altro che definitivo – per innescare la cacciata dell’attuale dirigenza blaugrana. Come previsto dallo Statuto del Barça, nei prossimi giorni inizierà un vero e proprio processo che si concluderà con un referendum: se i due terzi dei soci appoggeranno il voto di sfiducia, verranno indette elezioni anticipate. Insomma, Messi è rimasto imprigionato ma il suo carceriere potrebbe non passarla liscia. Entro un termine tecnico di dieci giorni lavorativi – spiega La Vanguardia – sarà costituito ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) La petizione per sfiduciare ildel Barça, Josep Maria, e tutto il suo Consiglio, ha raggiunto sulla piattaforma “Més que una moció” 20.687, ieri. Un oceano di consensi che rappresenta il primo passo necessario – ma tutt’altro che definitivo – per innescare la cacciata dell’attuale dirigenza blaugrana. Come previsto dallo Statuto del Barça, nei prossimi giorni inizierà un vero e proprio processo che si concluderà con un referendum: se i due terzi dei soci appoggeranno il voto di sfiducia, verranno indette elezioni anticipate. Insomma, Messi è rimasto imprigionato ma il suo carceriere potrebbe non passarla liscia. Entro un termine tecnico di dieci giorni lavorativi – spiega La Vanguardia – sarà costituito ...

