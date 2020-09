SNIPER ELITE 4 arriva su Nintendo Switch (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo sviluppatore indipendente britannico Rebellion è lieto di annunciare che sta portando SNIPER ELITE 4 su Nintendo Switch.Come svelato durante il nuovo Nintendo Direct, il pluripremiato sparatutto tattico nominato ai BAFTA arriverà su Switch entro la fine dell’anno, sia in edizione fisica che digitale. Avete già letto la Recensione di SNIPER ELITE 4? SNIPER ELITE 4 è il capitolo più acclamato della serie di sharpshooter di Rebellion e ha venduto più di 20 milioni di unità in tutto il mondo. Il titolo porta avanti l’eredità della serie e i giocatori potranno immergersi all’interno dell’azione ambientata durante la Seconda Guerra ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 17 settembre 2020) Lo sviluppatore indipendente britannico Rebellion è lieto di annunciare che sta portando4 su.Come svelato durante il nuovoDirect, il pluripremiato sparatutto tattico nominato ai BAFTA arriverà suentro la fine dell’anno, sia in edizione fisica che digitale. Avete già letto la Recensione di4?4 è il capitolo più acclamato della serie di sharpshooter di Rebellion e ha venduto più di 20 milioni di unità in tutto il mondo. Il titolo porta avanti l’eredità della serie e i giocatori potranno immergersi all’interno dell’azione ambientata durante la Seconda Guerra ...

