Quello che si gioca Salvini in Toscana

Se Susanna Ceccardi non vince le elezioni regionali in Toscana il futuro di Matteo Salvini potrebbe essere un po' meno da "Capitano". Il Fatto spiega che la sconfitta della candidata leghista sarebbe un risultato che colpirebbe prima di tutto il leader della Lega, che verrebbe oscurato nel Carroccio da Zaia e nel centrodestra da Giorgia Meloni. Ma anche Zingaretti si sta giocando una partita che mina la sua leadership nel Partito Democratico: La Toscana ormai è la cornice, la leadership del segretario Pd e di Quello leghista il quadro. "Zinga" vuole respingere lo scalpo, già annunciato, di Stefano Bonaccini in caso di sconfitta nell'ultima regione rossa d'Italia, mentre Salvini sogna la "liberazione " della ...

Ultime Notizie dalla rete : Quello che She-Hulk, tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tv Disney Sky Tg24 Meno tasse ma più riforme

Nel progetto presentato dal governo c’è una diagnosi decente dei mali dell’Italia, e si esprimono parecchie buone intenzioni. Gli interrogativi che suscita non sono nuovi: quanto resterà delle buone i ...

Loredana Legrottaglie: una sfida 'gentile' per far vincere Emiliano

La 44enne consigliera comunale candidata con 'Senso Civico-Un nuo­vo Ulivo per la Puglia' lista della quale ha ideato e progettato simbolo e comunicazione politica a livello regionale Fasano – Fra i c ...

Cestini di mele all’amaretto per addolcirci

Si diceva che post-lockdown saremmo stati tutti più buoni… Non ci ho mai creduto e non mi sbagliavo! Intolleranza e aggressività abbondano, senza contare che non sorride più nessuno (certo le mascheri ...

