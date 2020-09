Prete ucciso a Como | il tunisino ritratta | Non sono stato io

(Di giovedì 17 settembre 2020) Martina Piumatti Ridha Mahmoudi, interrogato dal gip nel carcere di, ha cambiato versione: "Nonio a uccidere don Roberto". Il gip convalida l'arresto Quarantotto ore dopo ha già cambiato versione. Ridha Mahmoudi, il 53ennereo confesso dell'omicidio di don Roberto Malgesini, hato, secondo quanto appreso dall'Agi da fonti investigative. Interrogato questa mattina nel carcere del Bassone () dal giudice per le indagini preliminari ha negato di averil sacerdote. "Nonio l'autore del delitto, non c'entro nulla" ha detto di fronte al gip. Appena due giorni fa il 53enne si era costituito ai carabinieri ammettendo il gesto e fornendo dettagli e motivazioni. Don Roberto sarebbe ...

NicolaPorro : La morte di don #RobertoMalgesini è stata un martirio. Ma perpetrato da chi? L’omicida è un tunisino, eppure qualcu… - Avvenire_Nei : #Bassetti: #donRobertoMalgesini eroe della carità. Come lui tanti nostri preti - Agenzia_Ansa : La tragica fine di don Roberto, ucciso il prete degli ultimi #ANSA - patriziagatto3 : RT @Signorasinasce: “Non sono io l’autore del delitto, non c’entro nulla” Riguardo l’ #omicidio del #prete #tunisino ritratta davanti al #G… - Ronozoico : RT @giampierocalapa: Andrea Romoli è un giornalista, inviato del @tg2rai, dipendente del servizio pubblico. I concetti che esprime nei comm… -

L’elenco si allunga. In fondo ora c’è anche il nome di don Roberto Malgesini, il prete comasco che seguiva l’odore dei poveri e scendeva ogni giorno ai confini dell’umanità più dolente, dove ci dicono ...Da oltre trent'anni appoggia i progetti della Rete Radié Resch di Padova. E dai primi anni Novanta si batte per i contadini dell'isola, come faceva la sua amica PADOVA. In questa storia di solidarietà ...I funerali di don Roberto Malgesini, ucciso a coltellate da un senzatetto che aveva aiutato, si terranno domani, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a di Regoledo di Cosio (Sondrio), pa ...