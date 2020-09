Parma-Napoli: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 17 settembre 2020) precedenti, probabili formazioni e info tv e streaming del match della prima giornata di Serie A Parma-Napoli, in programma domenica 20 settembre, ore 12.30 Debutto in campionato per il Napoli di Gattuso, che nel lunch match della prima giornata sarà di scena al Tardini in trasferta contro il Parma. Gli azzurri, dopo una passata stagione … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 settembre 2020)e info tv edel match della prima giornata di Serie A, in programma domenica 20 settembre, ore 12.30 Debutto in campionato per ildi Gattuso, che nel lunch match della prima giornata sarà di scena al Tardini in trasferta contro il. Gli azzurri, dopo una passata stagione … L'articolo proviene da YesLife.it.

1913parmacalcio : Ricordate questo gol? ??? Scoprite la risposta nella #StoriaCrociata di #ParmaNapoli ???? - Don_Ulrik : @thomasandrea80 @Champione92 @BrianBoedker Here we go 1. Juventus 2. Inter 3. Napoli 4. Milan 5. Atalanta 6. Roma… - thomasandrea80 : @Champione92 @BrianBoedker @Don_Ulrik 1. Juventus 2. Inter 3. Atalanta 4. Napoli 5. Milan 6. Lazio 7.… - ParmaLiveTweet : Napoli, seduta mattutina in vista del match con il Parma - ilnapolionline : Alvino: 'Osimhen operazione da all-in, Meret e Ospina invece...' - -