Ieri si è tenuto l'incontro tra Papa Francesco e una piccola comunità Lgbt. Il Pontefice ha fatto capire che l'amore è alla base anche per loro. L'obiettivo è quello di far partire un dialogo con la Chiesa. Papa Francesco porge il proprio fianco alla comunità Lgbt. Il tutto mentre qualche chilometro più a sud rispetto … L'articolo Papa Francesco: "Anche i figli Lgbt vanno amati in quanto figli di Dio" proviene da www.meteoweek.com.

