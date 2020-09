Nero a metà 2, stasera su Rai1 gli episodi 3 e 4: anticipazioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Nero a metà 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gli episodi 3 e 4: le anticipazioni. Nero a metà 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con gli episodi 3 e 4 e naturalmente con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Che sarà naturalmente affiancato dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz. Le anticipazioni del terzo episodio, intitolato Per dirti addio, parlano subito di un dramma che turberà profondamente tutta la squadra: viene ritrovato il cadavere di Olga. Molti indizi di colpevolezza conducono ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)a metà 2 tornasu, alle 21:25, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gli3 e 4: lea metà 2 tornasu, alle 21:25, con gli3 e 4 e naturalmente con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Che sarà naturalmente affiancato dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz. Ledel terzoo, intitolato Per dirti addio, parlano subito di un dramma che turberà profondamente tutta la squadra: viene ritrovato il cadavere di Olga. Molti indizi di colpevolezza conducono ...

