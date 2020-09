Marco Vannini, il padre Valerio a Yeslife: “Sereni e fiduciosi dopo la richiesta del Pg” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il padre di Marco Vannini ha commentato ai nostri microfoni la richiesta del Procuratore Generale giunta durante l’udienza del processo di appello bis. Nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza del processo di appello bis per l’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo deceduto nel maggio del 2015 dopo essere stato raggiunto da un … L'articolo Marco Vannini, il padre Valerio a Yeslife: “Sereni e fiduciosi dopo la richiesta del Pg” proviene da Yeslife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildiha commentato ai nostri microfoni ladel Procuratore Generale giunta durante l’udienza del processo di appello bis. Nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza del processo di appello bis per l’omicidio di, il ragazzo deceduto nel maggio del 2015essere stato raggiunto da un … L'articolo, il: “Sereni eladel Pg” proviene da.it.

