Il premier Conte in visita in una scuola di Roma, 'I radar del governo non si spengono'

Giuseppe Conte in visita in una scuola della periferia di Roma. Confronto con studenti e dirigente scolastica. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato a sorpresa in visita in una scuola della periferia di Roma. L'istituto si trova tra Tor Bella Monaca e Torre Angela, una zona difficile della Capitale. Di seguito il video con le dichiarazioni del premier Conte alla stampa al termine della visita.

