Huawei | un ecosistema che continua a crescere

(Di giovedì 17 settembre 2020) La notizia che l’anno prossimo uscirà sul mercato il primo smartphone Huawei su sistema operativo HarmonyOS di proprietà non era semplicemente nell’aria. Era già ampiamente illustrata nel libro che Huawei ha iniziato a scrivere da 10 anni a questa parte. Un processo già in atto, le cui fasi sono state semplicemente (si fa per dire) accelerate dalla messa al bando dell’azienda di Shenzhen da parte dell’amministrazione Trump.

7 settembre 2020 – L'applicazione FINECO è disponibile da oggi per il download su Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services. L'arrivo di FINECO app sullo store Huawe ...Huawei ha appena ufficializzato l'arrivo in Italia dei nuovi prodotti tecnologici visti durante la Huawei Developer Conference 2020. Huawei ha appena ufficializzato l'arrivo in Italia dei nuovi prodot ...