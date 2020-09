Gillo Dorfles | un maestro raro

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nella giornata di oggi il vernissage della mostra dedicata al suo dialogo con Paestum, nella torre n°28 della cinta muraria, che ci catapulterà nel suo mondo ironico, infinito. di Antonello Tolve Il 2 marzo 2018, quando appresi della scomparsa di, ero a Cluj-Napoca, in Transilvania, invitato da Ioan Sbarciu, presidente del senato accademico dell’UAD (Universitatea de Artă şi Design), a tenere la Laudatio per la Laurea Honoris Causa che conferimmo a Enzo Cucchi. La notizia di questa perdita, lo ricordo ancora come se fossero passati appena pochi giorni, mi lascio amareggiato e anche un po’ sorpreso: quasi incredulo. Sapevo, certo, cheda tempo non stava molto bene, ma non avrei mai immaginato che questa figura ormai mitica – lui che non voleva assolutamente rientrare nella ...