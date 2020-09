Gennaro, chi è il ricco concorrente di Temptation Island: ecco il suo lavoro (Di giovedì 17 settembre 2020) Al via la nuova edizione di Temptation Island, show condotto da Alessia Marcuzzi che già al suo esordio dimostra di essere un successo di ascolti. Le coppie si sono mostrate agguerrite nel voler comprendere le problematiche dei loro rapporti grazie al supporto di tentatrici e tentatori. I concorrenti di quest’anno sono tutte persone non … L'articolo Gennaro, chi è il ricco concorrente di Temptation Island: ecco il suo lavoro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Al via la nuova edizione di, show condotto da Alessia Marcuzzi che già al suo esordio dimostra di essere un successo di ascolti. Le coppie si sono mostrate agguerrite nel voler comprendere le problematiche dei loro rapporti grazie al supporto di tentatrici e tentatori. I concorrenti di quest’anno sono tutte persone non … L'articolo, chi è ildiil suoproviene da www.meteoweek.com.

Delena46169552 : RT @Ri_Ghetto: Onestamente tra Anna e Gennaro non so chi ha ragione perché mi sembrano entrambi due che si odiano a morte #TemptationIsland - natish__ : RT @Ri_Ghetto: Onestamente tra Anna e Gennaro non so chi ha ragione perché mi sembrano entrambi due che si odiano a morte #TemptationIsland - anchoroned_ : RT @Ri_Ghetto: Onestamente tra Anna e Gennaro non so chi ha ragione perché mi sembrano entrambi due che si odiano a morte #TemptationIsland - martaxxofficial : RT @Ri_Ghetto: Onestamente tra Anna e Gennaro non so chi ha ragione perché mi sembrano entrambi due che si odiano a morte #TemptationIsland - baburette : RT @Ri_Ghetto: Onestamente tra Anna e Gennaro non so chi ha ragione perché mi sembrano entrambi due che si odiano a morte #TemptationIsland -