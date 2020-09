Furti contro le donne impegnate a far benzina: presi i due ladri seriali (Di giovedì 17 settembre 2020) Rubavano borsette e telefonini alle donne impegnate a fare rifornimento di carburante a un distributore self service di viale Brianza, a Cinisello Balsamo. Ieri i due malviventi sono finiti in manette ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Rubavano borsette e telefonini allea fare rifornimento di carburante a un distributore self service di viale Brianza, a Cinisello Balsamo. Ieri i due malviventi sono finiti in manette ...

Rubavano borsette e telefonini alle donne impegnate a fare rifornimento di carburante a un distributore self service di viale Brianza, a Cinisello Balsamo. Ieri i due malviventi sono finiti in manette ...

Cervaro, tentato furto e malviventi in fuga: sparano contro i carabinieri che li stavano inseguendo

È quanto successo nella serata di ieri quando intorno alle 22.30 veniva lanciato un allarme al 112 per un tentativo di furto presso una abitazione di via Santo Stefano. Alcune pattuglie dei carabinier ...

Furto aggravato e ricettazione in concorso: 4 minori denunciati a Catanzaro

Quattro ragazzi catanzaresi, tutti minorenni di 16 e 17 anni, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. Poco dopo l ...

