Fumo e fiamme sulla Portuense: in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco (Di giovedì 17 settembre 2020) Dalle ore 17.30 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo all'altezza della nuova Fiera di Roma, tra via Angelo Vescovali e Via Portuense, a causa di un grosso incendio di sterpaglie. Sul posto sono presenti due squadre di terra dei Vigili del Fuoco, quella di Ostiense e di Cerveteri, il personale Dos 5, due autobotti e alcuni moduli della Protezione Civile. Presenti anche le forze dell'ordine per quanto di loro competenza. Diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini riguardo una densa colonna di Fumo provocata dalla combustione che reca disagi alle abitazioni circostanti ed al traffico veicolare.

