Francia: più di 10.000 contagi. Regno Unito: lockdown per 10 milioni di cittadini (Di giovedì 17 settembre 2020) La crisi da coronavirus in Francia è sempre più allarmante. Nelle ultime ventiquattro ore sono state infatti registrati più di 10.000 nuovi contagi (10.593, per la precisione). Le vittime sono 50, per un totale di 31.095. Situazione in crescita rispetto a ieri, quando i casi si fermavano a poco meno di 9.800.Non migliore la situazione nel Regno Unito. Seppur i positivi odierni si fermano a quota 3.395 (tanti, ma non quanto i francesi) e i decessi sono 21, a preoccupare sono i focolai locali. Dalla mezzanotte di oggi, quasi dieci milioni di persone saranno nuovamente in lockdown, come riporta il Corriere della Sera.Nel resto del paese pub e ristoranti sono le attività più colpite, costrette a chiudere non oltre le dieci di sera e non sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) La crisi da coronavirus inè sempre più allarmante. Nelle ultime ventiquattro ore sono state infatti registrati più di 10.000 nuovi(10.593, per la precisione). Le vittime sono 50, per un totale di 31.095. Situazione in crescita rispetto a ieri, quando i casi si fermavano a poco meno di 9.800.Non migliore la situazione nel. Seppur i positivi odierni si fermano a quota 3.395 (tanti, ma non quanto i francesi) e i decessi sono 21, a preoccupare sono i focolai locali. Dalla mezzanotte di oggi, quasi diecidi persone saranno nuovamente in, come riporta il Corriere della Sera.Nel resto del paese pub e ristoranti sono le attività più colpite, costrette a chiudere non oltre le dieci di sera e non sarà ...

