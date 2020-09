(Di giovedì 17 settembre 2020) Untunisino è riuscito adre daldidial termine di un'udienza aggredendo e spaccando il naso a un agente della Polizia giudiziaria. Il leader della Lega, Matteo, ha commentato l'episodio esprimendo solidarietà agli uomini e alle donne in divisa

FirenzePost : Firenze: detenuto evade da Palazzo di giustizia. Salvini: «Serve il Taser» - infoitinterno : Firenze, detenuto scappa dal tribunale ferendo agente. E' caccia all'uomo - MarioRo22315926 : RT @qn_lanazione: Detenuto accusato di tentato omicidio scappa dal tribunale durante udienza ferendo agente. Caccia all'uomo a #Firenze htt… - fabiochiarugi : RT @qn_lanazione: Detenuto accusato di tentato omicidio scappa dal tribunale durante udienza ferendo agente. Caccia all'uomo a #Firenze htt… - lacittanews : E' accaduto nella mattina di giovedì. #AymenAbidi #detenutoevaso #Firenze #tunisino -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze detenuto

LA NAZIONE

Articolo precedenteCarcere Palermo Pagliarelli: si allarga focolaio tra Polizia Penitenziaria, 23 agenti positivi al coronavirus ...Un detenuto arrestato per tentato omicidio è scappato - ammanettato - dal tribunale di Firenze al termine di un'udienza tenutasi nella tarda mattinata odierna. Ora è latitante. Secondo una prima ricos ...Paura in tribunale a Firenze, dove intorno alle 14 di giovedì un detenuto, che era nel Palazzo di Giustizia per un'udienza, è riuscito a fuggire ferendo anche un agente. Momenti di tensione e concitaz ...