“È stato straziante”, il racconto (intimo) di Amadeus (Di giovedì 17 settembre 2020) Amadeus si racconta in una intervista per il settimanale Oggi e confessa di aver vissuto un periodo di grande preoccupazione per i figli durante il lockdown. In attesa di rivederlo al timone del Festival di Sanremo per la sua seconda edizione consecutiva, Amadeus si è raccontato a cuore aperto promettendo che la kermesse musicale si … L'articolo “È stato straziante”, il racconto (intimo) di Amadeus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020)si racconta in una intervista per il settimanale Oggi e confessa di aver vissuto un periodo di grande preoccupazione per i figli durante il lockdown. In attesa di rivederlo al timone del Festival di Sanremo per la sua seconda edizione consecutiva,si è raccontato a cuore aperto promettendo che la kermesse musicale si … L'articolo “Èstraziante”, il) diproviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : #Salvini: Ho letto post straziante di una mamma di Pisa che racconta del suo bimbo affetto da sindrome di Down che… - sara_montefiori : RT @sara_turetta: Straziante l'intervista su @rtl1025 di Don Maurizio Praticello, parroco di Caivano. Parlando di quei territori martoriati… - lucciola_cieca : @_danpo Ti consiglio di chiedere al docente come fare e cosa fare, perché veramente è un peccato. Immagino sia stato straziante. - callmeb92476196 : RT @aboubakar_soum: “Il mio Willy non c'è più', mi ha detto questa mattina la mamma abbracciandomi piangendo. È stato straziante ascoltare… - Paoloofficial5 : @Anima_YT Io a febbraio ho perso il mio cane e stato straziante mi manca un botto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : stato straziante”