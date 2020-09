È più di sinistra votare Sì o No? (Di giovedì 17 settembre 2020) È più di sinistra votare “Sì” o “No”? La domanda campeggiava sere fa sullo sfondo di un talk show televisivo. La sua vacuità segnala l’irrilevanza di un referendum, che pure è il punto di arrivo di una prolungata spinta dal basso per moralizzare la politica: la montagna ha partorito un topolino. Voteremo? Certo: meglio che niente. Ma la gente non può fare a meno di percepire vagamente che è stata presa per i fondelli.La stessa impressione l’avevano, alla fine, i protagonisti de “La Fattoria degli Animali”, classico racconto sulle manipolazioni del potere. Orwell descrive a meraviglia il meccanismo con cui le caste di ogni tempo imbrigliano la voglia di cambiamento e libertà. I leader prima cavalcano le spinte democratiche, poi cambiano pian piano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) È più di“Sì” o “No”? La domanda campeggiava sere fa sullo sfondo di un talk show televisivo. La sua vacuità segnala l’irrilevanza di un referendum, che pure è il punto di arrivo di una prolungata spinta dal basso per moralizzare la politica: la montagna ha partorito un topolino. Voteremo? Certo: meglio che niente. Ma la gente non può fare a meno di percepire vagamente che è stata presa per i fondelli.La stessa impressione l’avevano, alla fine, i protagonisti de “La Fattoria degli Animali”, classico racconto sulle manipolazioni del potere. Orwell descrive a meraviglia il meccanismo con cui le caste di ogni tempo imbrigliano la voglia di cambiamento e libertà. I leader prima cavalcano le spinte democratiche, poi cambiano pian piano ...

